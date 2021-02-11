Россиян предупредили об ипотечных мошенниках

09:11
Фото: портал мэра и правительства Москвы/AlexBrylov
Телефонные мошенники придумали новый способ обмана россиян, на этот раз под ударом оказались ипотечные заемщики, сообщает РИА Новости.
Злоумышленники, зная дату ипотечного платежа и его размер, пытаются вынудить клиента банка перевести деньги на подконтрольные мошенникам счета.
Человеку могут позвонить неизвестные, которые от имени одного из крупнейших банков сообщают о необходимости совершить платеж и спрашивают, собирается он платить через приложение или банкомат.
Как уточняется, мошенники точно знают банк, в котором у потенциальной жертвы ипотека, а также дату платежа и его размер.
"Касательно легенды по ипотечным платежам, ее цель – сформировать у жертвы доверие к злоумышленнику, плавно спровоцировать к совершению нужных злоумышленникам действий, в том числе сделать перевод на подконтрольные счета в сторонние банки", – рассказал замначальника департамента защиты информации Алексей Плешков.
Ранее специалисты назвали способы, которыми пользуются мошенники, чтобы узнать баланс банковской карты россиянина.
Как рассказал руководитель отдела анализа защищенности веб-приложений Positive Technologies Ярослав Бабин, злоумышленники могут узнать конфиденциальную информацию о других пользователях из-за ошибок в банковских приложениях.
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