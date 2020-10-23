"Москва сегодня": Собянин открыл движение по проспекту Генерала Дорохова

Сергей Собянин открыл движение по проспекту Генерала Дорохова. Длина трассы – около 10 километров. Она связывает Московскую кольцевую автодорогу и Третье транспортное кольцо.

Основой для магистрали стала небольшая улица на западе Москвы, между Кутузовским и Мичуринским проспектами. Дорогу собирали из трех частей.

Первый участок, включающий в себя транспортную развязку на МКАД и основной ход магистрали от МКАД до Аминьевского шоссе, открыли в сентябре 2019 года.

В начале 2020 года запустили движение от Аминьевского шоссе до Минской улицы. А завершением стал участок от Минской улицы до ТТК, открывшийся на этой неделе. Об этом – в программе "Москва сегодня".