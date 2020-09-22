"Москва сегодня": в МКНЦ имени Логинова строят современный лечебно-диагностический корпус

В Москве продолжают модернизировать онкологическую службу. В центре имени Логинова на месте снесенных аварийных зданий возводят новый современный лечебно-диагностический корпус.

Как рассказал главный онколог Москвы и директор МКНЦ имени Логинова Игорь Хатьков, корпус оборудуют большим амбулаторным блоком с дневными стационарами. Также, по его словам, там создадут большую диагностическую базу.

Врачи говорят, что главная причина смертности от рака – невнимание к себе. Они советуют следить за организмом и регулярно проходить обследование. Подробнее – в программе "Москва сегодня".