"Москва сегодня": дома на месте Ховринской больницы закончат строить в 2022 году

Глава департамента строительства Андрей Бочкарев сообщил, что строительство домов на месте Ховринской больницы завершится в 2022 году. Общий объем жилья на этой площадке составит 75 тысяч квадратных метров. Здесь построят четыре жилых дома с монолитным железобетонным каркасом, нежилыми помещениями на первом этаже и одноуровневой подземной парковкой.

C момента старта программы реновации в столице построены и введены в эксплуатацию уже 43 жилых здания. Сейчас в Москве строятся 116 домов, а до конца 2019 года планируют начать строительство еще 34-х.

В каждом районе проводятся публичные слушания по проектам планировок будущих кварталов. 3D-модели проектов можно посмотреть на сайте префектуры округа. Об этом – в программе "Москва сегодня".