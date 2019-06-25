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25 июня 2019, 19:15

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"Москва сегодня": дома на месте Ховринской больницы закончат строить в 2022 году

"Москва сегодня": дома на месте Ховринской больницы закончат строить в 2022 году

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Глава департамента строительства Андрей Бочкарев сообщил, что строительство домов на месте Ховринской больницы завершится в 2022 году. Общий объем жилья на этой площадке составит 75 тысяч квадратных метров. Здесь построят четыре жилых дома с монолитным железобетонным каркасом, нежилыми помещениями на первом этаже и одноуровневой подземной парковкой.

C момента старта программы реновации в столице построены и введены в эксплуатацию уже 43 жилых здания. Сейчас в Москве строятся 116 домов, а до конца 2019 года планируют начать строительство еще 34-х.

В каждом районе проводятся публичные слушания по проектам планировок будущих кварталов. 3D-модели проектов можно посмотреть на сайте префектуры округа. Об этом – в программе "Москва сегодня".
Программа: Москва сегодня
видео город недвижимость строительство реновация Гульнара Солдатова
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