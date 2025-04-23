"Торги Москвы": городские участки под автомобильную инфраструктуру

Город выставляет на торги земельные участки под автосервисы, АЗС, мойки и прочие объекты автомобильной инфраструктуры. В случае капитального строительства инвестор заключает договор аренды, а если возводится некапитальный объект, то договор составляется на право размещения такого объекта.

О чем должен знать победитель аукциона при освоении таких участков? Какие участки под плоскостные парковки и автосервисы город выставил на торги? Об этом – в программе "Торги Москвы".

Информацию о новых лотах и процедуре торгов можно узнать на сайте Департамента города Москвы по конкурентной политике.