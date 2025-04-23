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23 апреля, 21:00

Экономика

"Торги Москвы": городские участки под автомобильную инфраструктуру

"Торги Москвы": городские участки под автомобильную инфраструктуру

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Город выставляет на торги земельные участки под автосервисы, АЗС, мойки и прочие объекты автомобильной инфраструктуры. В случае капитального строительства инвестор заключает договор аренды, а если возводится некапитальный объект, то договор составляется на право размещения такого объекта.

О чем должен знать победитель аукциона при освоении таких участков? Какие участки под плоскостные парковки и автосервисы город выставил на торги? Об этом – в программе "Торги Москвы".

Информацию о новых лотах и процедуре торгов можно узнать на сайте Департамента города Москвы по конкурентной политике.

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