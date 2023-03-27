"Торги Москвы": продажа машиномест по преимущественному праву

Жители двух домов в районах Щукино и Филевский Парк смогут приобрести на торгах по преимущественному праву 16 машиномест на подземных парковках. Площадь лотов от 11 до 21 квадрата. Приобретение по преимущественному праву позволяет жителям домов получить машиноместо со скидкой в 40% при условии, что на лот была подана только одна заявка.

Также стало известно, что в центре Москвы продается здание вместе с земельным участком. Предприниматели могут приобрести на открытом аукционе дореволюционное здание в районе Арбат площадью более 300 квадратных метров. Объект будет реализован вместе с земельным участком в полторы сотки. Здание построено в 1890 году, однако оно не является объектом культурного наследия и не имеет строгих требований по эксплуатации.

Подробнее – в программе "Торги Москвы".