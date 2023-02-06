Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 февраля, 15:50

Город

"Торги Москвы": автовладельцы могут приобрести у города почти 300 машиномест в СЗАО

"Торги Москвы": автовладельцы могут приобрести у города почти 300 машиномест в СЗАО

Собянин: гранты на научные разработки в сфере здравоохранения получили 34 медучреждения

Новости часа: Лавров выразил соболезнования главе МИД Турции в связи с землетрясениями

Собянин рассказал о городской программе поддержки научных разработок в сфере медицины

Собянин: комплексная модернизация ГКБ имени Давыдовского завершена на 90%

Собянин рассказал о городской программе поддержки научных разработок в сфере медицины

Московские спасатели помогли застрявшей в заборе собаке в ТиНАО

Собянин: Москва реализует почти 70 масштабных промышленных инвестпроектов

Новости часа: туроператоры в РФ не зафиксировали отказы от путевок в Турцию

"Мой район. Обратная связь": дом XIX века привели в порядок в Хамовниках

Автовладельцы могут приобрести у города почти 300 машиномест на северо-западе Москвы. Они расположены на многоуровневых наземных и подземных паркингах в районах Щукино, Строгино, Митино и Куркино.

Площадь предлагаемых лотов варьируется от 9 до 21,5 квадратного метра. Прием заявок на участие в электронных торгах завершится в период с 9 по 27 февраля. Подробнее – в программе "Торги Москвы".

Читайте также
Программа: Торги Москвы
городтранспортвидеоКонстантин Цыганков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика