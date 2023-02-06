"Торги Москвы": автовладельцы могут приобрести у города почти 300 машиномест в СЗАО

Автовладельцы могут приобрести у города почти 300 машиномест на северо-западе Москвы. Они расположены на многоуровневых наземных и подземных паркингах в районах Щукино, Строгино, Митино и Куркино.

Площадь предлагаемых лотов варьируется от 9 до 21,5 квадратного метра. Прием заявок на участие в электронных торгах завершится в период с 9 по 27 февраля. Подробнее – в программе "Торги Москвы".