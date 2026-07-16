16 июля, 15:50Общество
"Спецреп": мода на рынки
Зумеры открыли для себя старые продуктовые рынки Москвы, в первую очередь Преображенский. В социальных сетях появляются ролики о дешевых овощах и фруктах, ламповой атмосфере и торге с продавцами.
Поменялось ли что-то на окраинных рынках столицы за последние десятилетия? Только ли из-за цен москвичи едут из гламурных центральных рынков в спальные районы? И одинакового ли качества продукты предлагают эти торговые точки?
Подробнее – в программе "Специальный репортаж".