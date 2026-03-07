"Специальный репортаж": дикая игрушка

График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

Новости

Новости

07 марта, 12:00

Общество

Дикие животные становятся игрушкой в руках неопытных хозяев. Часто их заводят, чтобы удивить друзей или подписчиков в соцсетях. В итоге страдают и сами питомцы, и их владельцы.

В России действует официальный список животных, запрещенных к содержанию в домашних условиях. Однако мода на экзотику никуда не исчезла. Кто сегодня в тренде у москвичей и чем может закончиться стремление завести зверушку "не как у всех"?

Об этом – в программе "Специальный репортаж".

Программа: Специальный репортаж
животныеобществовидео

