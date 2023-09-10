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10 сентября, 14:00

Общество

"Специальный репортаж": латтерея

"Специальный репортаж": латтерея

Синоптики рассказали о погоде 10 сентября в столице

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"Время новых. Шоу": салатные миксы

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Около 300 чашек или 60 литров на человека – именно столько кофе выпивает в год среднестатистический россиянин. При этом более половины соотечественников одним стаканчиком в день не ограничиваются.

Как выглядят самые необычные кофейни столицы? Как влияют на вкус напитка смирительная рубашка и обвивающийся вокруг тела питон? Что будет, если управлять кофейней начнет случайный человек? Об этом – в программе "Специальный репортаж".

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Программа: Специальный репортаж
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