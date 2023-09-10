"Специальный репортаж": латтерея

Около 300 чашек или 60 литров на человека – именно столько кофе выпивает в год среднестатистический россиянин. При этом более половины соотечественников одним стаканчиком в день не ограничиваются.

Как выглядят самые необычные кофейни столицы? Как влияют на вкус напитка смирительная рубашка и обвивающийся вокруг тела питон? Что будет, если управлять кофейней начнет случайный человек? Об этом – в программе "Специальный репортаж".