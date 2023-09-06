Синоптик заявил, что бабье лето придет в Центральную Россию на следующей неделе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

На следующей неделе в центральную часть России придет бабье лето, погода будет сухой, солнечной и теплой. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Начиная со вторника (12 сентября. – Прим. ред.) в регион придет большое классическое бабье лето. На карте Европейской России <...> ожидается солнечная, сухая погода и 20-градусное тепло", – написал он.

По его словам, бабье лето продлится как минимум неделю. При этом сентябрь в целом будет достаточно теплым: ожидается, что средняя температура воздуха будет на 2–3 градуса выше нормы. Дефицит осадков составит, предположительно, 40%.

Тишковец не исключил, что в октябре сохранится относительно теплая по меркам этого месяца погода. Это будет обусловлено низкой влажностью и повышенной температурой в сентябре.

Ранее стало известно, что самым холодным днем текущей недели может оказаться 7 сентября. Столбики термометров, как ожидается, покажут до 15–17 градусов. При этом в предстоящие выходные в городе снова потеплеет до 20 градусов.



В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в ближайшие дни