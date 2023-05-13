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13 мая, 23:00

Туризм

"Специальный репортаж": палатка на миллион

"Специальный репортаж": палатка на миллион

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Глэмпинг – термин, который все чаще встречается на сайтах по поиску отелей. Москвичам рассказали об этом типе размещения, который сейчас бьет рекорды популярности.

Переночевать в палатке на черноморском побережье предлагают за 25 тысяч рублей, на Баренцевом море за 50 тысяч рублей, а вот выходные в Подмосковье в пятизвездочном глэмпинге обойдутся уже в 80 тысяч рублей.

Подробнее об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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