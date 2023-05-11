Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин готовятся выйти в открытый космос. Выход состоится 12 мая, сообщила госкорпорация "Роскосмос".

Экипаж провел всю необходимую подготовку: проверили системы стыковки скафандров в модулях "Поиск" и "Звезда", а также трассы перехода и рабочих зон, протестировали оборудование и инструменты, с которыми будут работать.

Это будет уже второй выход в космос за месяц. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.