Дни открытых дверей пройдут в колледжах Москвы в мае

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Подведомственные столичному департаменту образования колледжи проведут в мае дни открытых дверей в преддверии приемной кампании. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Ждем всех старшеклассников на днях открытых дверей в колледжах. <...> Это поможет сделать правильный выбор и начать свой путь в профессию", – сказала замглавы департамента образования Ирина Швец.

Она добавила, что юные москвичи смогут не только увидеть работу образовательный учреждений, но и познакомиться с преподавателями, а также принять участие в различных мастер-классах.

Так, 18 мая день открытых дверей состоится в Московском индустриальном колледже, где расскажут о специальностях в сфере обслуживания и ремонта двигателей и автомобилей. 20 мая в образовательном комплексе "Столица" пройдет мастер-класс по применению БПЛА в строительстве.

А в Первом московском образовательном комплексе день открытых дверей пройдет вечером 1 июня. Там проведут занятие на тему информационных систем и программирования. Ознакомиться с подробным расписанием дней открытых дверей в разных колледжах можно на специальном сайте.

Ранее приемная кампания началась в столичных школах искусств. Детей набирают как на общеразвивающие программы, направленные на расширение кругозора, так и на предпрофессиональные, готовящие к творческой карьере в будущем. Поступающим потребуется пройти творческие испытания.

