Бесплатные лекции от психологов проведут для столичных школьников перед ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице был создан проект "Лекторий московского школьника" – это цикл из четырех лекций с психологами и учеными, которые помогут выпускникам школ справиться со стрессом перед экзаменами, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В этом году столичные школьники начали по-новому готовиться к ЕГЭ в школах. У них появилось больше времени и возможностей на изучение тех предметов, которые нужны на экзаменах. По просьбе детей мы дали им инструменты для психологического комфорта и спокойствия. Мы уже опубликовали ролики с советами психологов в "Московской электронной школе" и решили пойти дальше", – цитируют Ракову на портале мэра и правительства Москвы.

По словам Раковой, с 15 мая по 4 июня на столичных площадках "Зарядье" и "Винзавод" пройдут лекции, на которых психологи, блогеры, артисты и другие пообщаются с выпускниками и расскажут им, как побороть тревогу перед экзаменами, как найти контакт с близкими людьми и куда стоит обратиться для получения психологической поддержки.

Первая лекция пройдет 15 мая в 17:00 в "Известиях Hall", где автор книг, блогер и психолог Павел Лобков расскажет молодым людям, как чувствовать себя счастливым в непростых ситуациях и решать после этого важные задачи, рассказала вице-мэр.

Вторая встреча пройдет 21 мая в 14:00 в парке "Зарядье", всех желающих приглашают в амфитеатр для прослушивания лекции "Мозг всемогущий! Инструкция к применению", которую будет вести нейробиолог, профессор биофака Московского государственного университета имени Ломоносова Вячеслав Дубынин.

В воскресенье, 28 мая, на территории центра современного искусства "Винзавод" пройдет третья встреча с семейным психологом, телеведущей и автором книг Викторией Дмитриевой. Она расскажет подросткам и их родителям, как наладить понимание и общение внутри семьи, ответит на самые популярные вопросы отцов и детей.

Завершающая лекция пройдет 4 июня в парке "Зарядье", на ней выступит психолог, кандидат психологических наук, автор книг и блогер Лариса Суркова. Она расскажет о том, почему важно не оставаться в одиночестве в сложный период и к кому обратиться за поддержкой, отметила Ракова.

Вице-мэр рассказала, что модераторами станут популярные артисты, шоумены и многие другие, среди которых, например, будет резидент шоу Comedy Club Андрей Бебуришвили, музыкант, поэтесса и блогер Mary Gu и другие. Они расскажут ученикам о своей сдаче экзаменов и поделятся историями из школьной жизни.

Ранее сообщалось, что Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал открытые варианты контрольных измерительных материалов ЕГЭ 2023 года по 15 предметам. Он предоставит ученикам возможность потренироваться перед сдачей экзаменационных работ.



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