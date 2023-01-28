16:00Общество
"Специальный репортаж": вторичные трудовые признаки
На каждого безработного мужчину в мире приходится две безработные женщины. А в России, по данным Минтруда, женщины на аналогичных должностях еще и получают почти на треть меньше.
Специальный корреспондент Женя Лебедева решила разобраться, что же происходит на рынке труда. Действительно ли женщине сложнее найти работу, или частичная мобилизация изменила этот тренд?
Подробности – в программе "Специальный репортаж".
Программа: Специальный репортаж