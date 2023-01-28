Аналитики RAND предложили США четыре шага для урегулирования конфликта на Украине

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Аналитики исследовательского центра США RAND Сorporation представили доклад для урегулирования конфликта на Украине. Работу опубликовали на официальном сайте организации.

Специалисты пришли к выводу, что затягивание украинского конфликта невыгодно для США, на фоне чего предложили стране сделать 4 шага для его разрешения. Одним из решений аналитики видят условие для Киева принять участие в переговорах с РФ за ранее полученную военную помощь.

Из доклада RAND также следует, что США необходимо поручиться за обеспечение безопасности Украины и ее нейтралитета. Властям Америки, помимо всего прочего, предложили озвучить условиях для ослабления санкций в отношении России.

Научный директор клуба "Валдай", главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов сообщил, что подход не отражает содержание текущей ситуации. Единственным верным решением он видит отказ США от поставок вооружений Украине.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп сообщил, что будучи главой страны мог бы договориться о дипломатическом решении украинского конфликта за 24 часа.

С ним согласился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом Песков считает, что завершить конфликт в силах и нынешний президент США Джо Байден. Для этого необходимо прекратить поставки вооружений Украине.



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