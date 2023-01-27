Боррель призвал ЮАР использовать отношения с РФ для прекращения конфликта на Украине

Фото: ТАСС/АР/Virginia Mayo

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал Южную Африку поддерживать международный миропорядок и использовать отношения с Россией для прекращения конфликта на Украине. Об этом он заявил на пресс-конференции в Претории, где участвовал в плановом 15-м заседании министерского диалога ЕС-ЮАР.

Он подчеркнул, что Запад не призывает выбирать стороны, однако просит оставаться на стороне Устава ООН и поддерживать международный миропорядок.

Ранее Боррель напомнил о военных победах России и вместе с тем призвал вооружать Украину. Он заявил, что "было бы абсурдно" судить о военном проигрыше России или некомпетентности ее военных. Именно поэтому важно передавать вооружение Украине.

Боррель добавил, что Евросоюз не является одной из сторон действующего с 2014 года конфликта. Он также сообщил, что ЕС до последнего стремился избежать прямого столкновения, предпочитая вместо этого путь переговоров.

Боррель заявил, что ЕС истощил свои запасы из-за оружия для Украины

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