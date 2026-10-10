"Выбор Рыбова": чай

Чай не так прост, как кажется. Рассыпной или в пакетиках – где спрятано качество, а где его нет: все не так очевидно.

Чем опасен крепкий чай и как его нужно хранить? После каких видов чая нужно записаться к урологу? Купажирование – это признак элитарных чаев или уловка для удешевления? От какого фиточая клонит в сон, какой тонизирует, а какой рекордсмен по содержанию витамина С?

Есть ли чай, который сводит на нет контрацепцию? Что плавает в чашке – ягоды или только ароматизаторы?

Об этом – в программе "Выбор Рыбова".