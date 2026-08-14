Мошенники придумали новые схемы обмана удаленщиков через компенсации за интернет

Мошенники придумали новые схемы обмана сотрудников на удаленке. Аферисты предлагают оформить компенсацию за использование домашнего интернета и личного компьютера. Для получения выплаты человека просят пройти идентификацию на поддельном сайте или продиктовать код из СМС.

Еще один сценарий предусматривает рассылку писем от имени IT-службы компании. В сообщениях просят срочно продлить доступ к рабочему сервису, подтвердить учетную запись или установить обновление по ссылке. Во всех случаях пользователь теряет личные данные или на его устройство попадают вредоносные программы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.