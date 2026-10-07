07 октября, 08:00Общество
"Утро": ясная погода ожидается в Москве 7 октября
Ясная погода установится в Москве 7 октября. Днем столбики термометров покажут до 15 градусов, к вечеру температура снизится до 9 градусов.
Ветер будет дуть со скоростью 6–12 метров в секунду. Атмосферное давление ожидается на уровне 746 миллиметров ртутного столба.
Подробнее – в программе "Утро".
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