"Утро": ясная погода ожидается в Москве 7 октября

Ясная погода установится в Москве 7 октября. Днем столбики термометров покажут до 15 градусов, к вечеру температура снизится до 9 градусов.

Ветер будет дуть со скоростью 6–12 метров в секунду. Атмосферное давление ожидается на уровне 746 миллиметров ртутного столба.

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