25 сентября, 09:30Общество
"Утро": атмосферное давление в Москве составит 752 мм ртутного столба 25 сентября
Атмосферное давление в Москве 25 сентября установится на отметке 752 миллиметра ртутного столба. Днем воздух прогреется до 10 градусов, а к вечеру температура составит 7 градусов.
Ветер будет дуть со скоростью 6 метров в секунду, относительная влажность воздуха составит 65%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
