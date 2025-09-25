Форма поиска по сайту

25 сентября, 09:30

Общество

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 752 мм ртутного столба 25 сентября

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 752 мм ртутного столба 25 сентября

Атмосферное давление в Москве 25 сентября установится на отметке 752 миллиметра ртутного столба. Днем воздух прогреется до 10 градусов, а к вечеру температура составит 7 градусов.

Ветер будет дуть со скоростью 6 метров в секунду, относительная влажность воздуха составит 65%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Утро
обществопогодагородвидеоЕгор БедуляДарья КрамароваЮлия Розова

