Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 сентября, 07:30

Общество

"Утро": температура воздуха в Москве составит 19 градусов 18 сентября

"Утро": температура воздуха в Москве составит 19 градусов 18 сентября

На рекрутинговых ресурсах появилось множество несуществующих вакансий

Россияне будут отдыхать 12 дней на Новый год

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 17 сентября

"Миллион вопросов": педиатр рассказал, как укрепить иммунитет детей

"Вопрос спорный": нужно ли помогать родственникам деньгами

Гидрометцентр предупредил о пожарной опасности в столичном регионе

Заммэра Анастасия Ракова рассказала о новой программе для школьников в сфере IT

Циклон из Скандинавии принесет осадки в Москву

Новости социального блока Москвы

Температура воздуха в Москве днем в четверг, 18 сентября, составит 19 градусов, а вечером опустится до 17 градусов. В столице ожидается облачная погода.

Ветер будет дуть со скоростью 3 метра в секунду, влажность воздуха составит 39%, а атмосферное давление достигнет 748 миллиметров ртутного столба.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Утро
обществопогодагородвидеоДмитрий НайдаДарья ЕрмаковаНаталья Мелехина