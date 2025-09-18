"Утро": температура воздуха в Москве составит 19 градусов 18 сентября

Температура воздуха в Москве днем в четверг, 18 сентября, составит 19 градусов, а вечером опустится до 17 градусов. В столице ожидается облачная погода.

Ветер будет дуть со скоростью 3 метра в секунду, влажность воздуха составит 39%, а атмосферное давление достигнет 748 миллиметров ртутного столба.

