"Утро": температура воздуха в Москве составит 19 градусов 18 сентября
Температура воздуха в Москве днем в четверг, 18 сентября, составит 19 градусов, а вечером опустится до 17 градусов. В столице ожидается облачная погода.
Ветер будет дуть со скоростью 3 метра в секунду, влажность воздуха составит 39%, а атмосферное давление достигнет 748 миллиметров ртутного столба.
