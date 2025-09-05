"Вопрос спорный": должны ли богатые делиться квартирами с нуждающимися

Алтайский депутат Сергей Малинкови предложил обязать состоятельных граждан, приобретающих элитное жилье, оказывать помощь многодетным семьям.

По замыслу автора идеи, если площадь квартиры превышает 300 квадратных метров или в ней более 10 комнат, ее владелец должен приобрести жилплощадь для нуждающихся. В случае отказа предлагается подселять многодетные семьи непосредственно в приобретенное жилье.

Должны ли богатые делиться квартирами? Где заканчивается забота о слабых и начинается покушение на чужое имущество? И не спровоцирует ли такая инициатива возвращение к коммуналкам?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.