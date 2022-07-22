"Утро": в ЦОДД оценили столичный трафик в 2 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 2 балла. Без затруднений едет Третье транспортное кольцо на юге в обоих направлениях. Несмотря на плотность потоков, скорость движения на Автозаводской улице остается максимально допустимой – 60 километров в час.

На Волгоградском проспекте притормаживают несколько участков в сторону центра: перед станцией метро "Кузьминки" много машин, после Люблинской улицы отмечается скопление, а средняя скорость на магистрали – 35 километров в час. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.