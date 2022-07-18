"Утро": москвичам рассказали о погоде 18 июля

В понедельник, 18 июля, в столичном регионе ожидают небольшой дождь и грозу. Днем столбики термометров покажут 22 градуса тепла.

Температура вечером установится на отметке 15 градусов. Атмосферное давление – 746 миллиметров ртутного столба. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.