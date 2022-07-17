Зрители Москвы 24 показали красивый закат над городом

Дождевые облака добрались до Москвы к заходу солнца, поэтому и закат во многих районах столицы получился таким красочным.

Небо над городом окрасилось во все оттенки: от ярко-желтого и розового до кроваво-красного. Причем иногда на фоне таких облаков еще и было видно радугу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.