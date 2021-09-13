"Утро": ЦОДД оценивает столичный трафик в 1 балл

ЦОДД оценивает столичный трафик в 1 балл. На внутренней стороне Третьего транспортного кольца после Чурской эстакады произошло ДТП в правом ряду. В результате образовался 2-километровый затор, который тянется от Автозаводского моста.

На Рязанском проспекте авария в левом ряду у 65-го дома тормозит поток в сторону центра, начиная от улицы Вострухина. До 15 километров в час снизилась скорость на этом участке.

Трудно въехать в город на Липецкой улице. 15 минут придется простоять в заторе, образовавшемся на въезде в город. После Лебедянской улицы движение свободное. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.