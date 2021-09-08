"Утро": трафик в столице увеличился до 5 баллов

По данным ЦОДД, столичный трафик к этому часу составляет 5 баллов. На внутренней стороне МКАД между Калужским шоссе и Озерной улицей произошло два ДТП, из-за чего сильно затруднено движение на 7-километровом участке автомагистрали.

На внутренней стороне Третьего транспортного кольца образовался затор от Волгоградского проспекта до Малой Тульской улицы. Этот участок можно проехать за 20 минут.

В бордовый цвет на карте окрашена внешняя сторона Садового кольца от Земляного Вала до Оружейного переулка. Водителям приходится сбрасывать скорость до 10 километров в час. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.