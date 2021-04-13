Эксперт рассказал об инфраструктуре для водородного транспорта

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Руководитель Центра компетенции по технологиям новых и мобильных источников энергии НТИ, доктор химических наук Юрий Добровольский оценил возможность создания инфраструктуры для водородного транспорта. Об этом сообщает "Мир 24".
По словам специалиста, на разработку и установку уйдет от года до двух. При этом большое число заправок такому транспорту не потребуется, считает Добровольский.
"Достаточно одной водородной заправки на каждый автобусный парк – это достаточно быстро и легко. Но это касается именно автобусов", – объяснил доктор химических наук.
Эксперт подчеркнул, что общественный транспорт на водороде является хорошим решением для экологии – его выбросы представляют собой чистую воду. Структурно подобные автобусы были бы соразмеримы с электробусами, благодаря выработке электричества за счет водородной реакции.
Вместе с тем, общественный транспорт на новом виде топлива пока дороже обычного, что является минусом для перехода на массовое применение, отметил специалист.
По словам Добровольского, применение технологии пока более вероятно именно в автобусах. Личный транспорт на водороде не выглядит привлекательным как из-за дороговизны вещества, так и из-за отсутствия заправочной инфраструктуры.
Ранее руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов рассказал, что в столице в течение 30 лет могут появиться водородные автобусы. Переход к этим разработкам, как объяснил специалист, соответствует стратегии развития сети экологически чистого транспорта.
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