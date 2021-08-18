"Утро": дорожный трафик в Москве составляет 2 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 2 балла. На выезде из Гагаринского тоннеля произошло ДТП в левом ряду, в результате внутренняя сторона Третьего транспортного кольца притормаживает от Чурской эстакады.

На внешней стороне МКАД на западе образовался затор после столкновения в левом ряду в районе 53-го километра. Начинается он от Можайского шоссе и тянется до Сколковского.

Затруднено движение и на Можайском шоссе в сторону центра. Поток от Витебской улицы до Аминьевского шоссе едет со скоростью 20 километров в час. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.