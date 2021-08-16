Стало известно, сколько времени российские автомобилисты проводят в заторах за год

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за год почти треть (28%) автомобилистов тратит на заторы неделю своего времени. Об этом рассказала пресс-секретарь портала об автомобилях Дром Мария Погребец, сообщает РИА Новости.

В исследовании, которое провела компания, приняли участие 10,3 тысячи пользователей портала из 81 региона страны. Они отвечали на вопрос о времени, проведенном в заторах.

"Согласно результатам, треть водителей России (28%) проводит в заторах более семи суток в год. Ежедневно стоят в них, но тратят меньше недели в год 25% опрошенных, а половина россиян (47%) утверждает, что ездит без затруднений", – пояснила Погребец.

Также в исследовании говорится, что до получаса в заторах ежедневно проводит каждый четвертый автолюбитель страны, а каждому пятому приходится стоять от получаса до полутора часов.

Жители Москвы и Московской области стали рекордсменами по потерянному времени на дорогах. Там без заторов ездит только треть опрошенных. Жители Хакасии, Амурской области и Забайкальского края меньше всего стоят в заторах.

Ранее сообщалось, что более половины россиян верят в автомобильные приметы. Самая популярная из них – связь между мытьем машины и вероятностью дождя. О таком суеверии слышали 58% опрошенных. Из них 36% считают примету правдивой.