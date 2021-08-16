Стало известно, сколько времени российские автомобилисты проводят в заторах за год

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В России за год почти треть (28%) автомобилистов тратит на заторы неделю своего времени. Об этом рассказала пресс-секретарь портала об автомобилях Дром Мария Погребец, сообщает РИА Новости.
В исследовании, которое провела компания, приняли участие 10,3 тысячи пользователей портала из 81 региона страны. Они отвечали на вопрос о времени, проведенном в заторах.
"Согласно результатам, треть водителей России (28%) проводит в заторах более семи суток в год. Ежедневно стоят в них, но тратят меньше недели в год 25% опрошенных, а половина россиян (47%) утверждает, что ездит без затруднений", – пояснила Погребец.
Также в исследовании говорится, что до получаса в заторах ежедневно проводит каждый четвертый автолюбитель страны, а каждому пятому приходится стоять от получаса до полутора часов.
Жители Москвы и Московской области стали рекордсменами по потерянному времени на дорогах. Там без заторов ездит только треть опрошенных. Жители Хакасии, Амурской области и Забайкальского края меньше всего стоят в заторах.
Ранее сообщалось, что более половины россиян верят в автомобильные приметы. Самая популярная из них – связь между мытьем машины и вероятностью дождя. О таком суеверии слышали 58% опрошенных. Из них 36% считают примету правдивой.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: