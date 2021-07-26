Эксперты назвали самые популярные модели кроссоверов и внедорожников в Москве

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Самой популярной моделью в сегменте SUV (кроссоверов и внедорожников) в Москве стал автомобиль Hyundai Creta. Об этом со ссылкой на данные аналитического агентства "Автостат" сообщает "Агентство "Москва".
Эксперты также выяснили, что за последние 15 лет в столице популярными последовательно становились Nissan Qashqai – 2007–2011 годы, Volkswagen Tiguan – в 2012 году, Renault Duster – 2013–2014 годы и Nissan X-Trail – 2015–2016 годы.
"В Москве за это время самыми популярными моделями в сегменте кроссоверов и внедорожников становились следующие: Nissan Qashqai, Volkswagen Tiguan, Renault Duster, Nissan X-Trail и Hyundai Creta. В Северной столице расклад практически такой же, только лидерство Renault Duster продлилось не два года, а четыре", – говорится в сообщении.
Таким образом, отмечают аналитики, за последние 15 лет в Москве и Петербурге популярными моделями кроссоверов и внедорожников были автомобили производства Японии, Южной Кореи, Германии и Франции.
Ранее были названы самые угоняемые автомобили в России. По данным экспертов на февраль текущего года, злоумышленники чаще всего угоняли у россиян автомобили Hyundai, Kia и Toyota. Речь идет о моделях Hyundai Solaris, Kia Sportage и Toyota Camry. Также в списке расположились и Range Rover, Lexus, Mercedes-Benz и модели Mitsubishi Outlander, Skoda Rapid, Toyota Land Cruiser 200, BMW X6, Infiniti QX80.
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