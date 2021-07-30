"Утро": трафик в столице увеличился до 5 баллов

По данным ЦОДД, трафик в столице увеличился до 5 баллов. Из-за дождя и двойной аварии в районе Марьиной Рощи сильно затруднено движение по внешней стороне Третьего транспортного кольца. Многокилометровый участок от Рижской эстакады до Хорошевского шоссе можно проехать за час.

На внешней стороне Бульварного кольца от Рождественского бульвара до улицы Петровка скорость движения упала до 5 километров в час. Погодные условия сказываются на трафике в центре города.

Также придется притормозить на Тверской улице. Время в пути от Малого Гнездниковского переулка до Охотного ряда займет 15 минут. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.