Сергей Кобзев сменил Анатолия Краснощека на посту первого замглавы РЖД

Сергей Кобзев. Фото: ТАСС/Артур Лебедев

Сергей Кобзев сменил Анатолия Краснощека на посту первого замглавы ОАО "Российские железные дороги", сообщает "Интерфакс".

Такое решение принял совет директоров. При этом Краснощека назначили старшим советником главы РЖД.

Одновременно заместитель генерального директора – начальник центральной дирекции инфраструктуры Геннадий Верховых решил уйти на пенсию.

Сергей Кобзев родился 9 июля 1964 года. В 1986 году начал работать помощником машиниста электровоза локомотивного депо Рязань Московской железной дороги. В 1999 году был назначен начальником Московско-Рязанского отделения Московской железной дороги. В период до 2003 года был заместителем начальника, главным инженером Московской железной дороги. В 2003–2007 годы был начальником департамента локомотивного хозяйства ОАО "РЖД".

В апреле 2017 года был назначен старшим вице-президентом ОАО "РЖД", с ноября 2017 года занимал пост замглавы холдинга – главного инженера. Сфера деятельности – вопросы охраны окружающей среды, снижения углеродного следа и обеспечения соответствия международным стандартам в области устойчивого развития.

Ранее Владимир Путин назначил Игоря Шувалова председателем госкорпорации "ВЭБ.РФ" на пять лет.

"ВЭБ.РФ" – российская госкорпорация развития. Совместно с коммерческими банками "ВЭБ.РФ" финансирует масштабные проекты, направленные на развитие инфраструктуры, промышленности, социальной сферы, укрепление технологического потенциала и повышение качества жизни людей.

Вла