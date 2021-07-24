Игоря Шувалова назначили председателем госкорпорации "ВЭБ.РФ" на пять лет

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Игорь Шувалов назначен председателем госкорпорации "ВЭБ.РФ" на пять лет, следует из указа, подписанного Владимиром Путиным. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Шувалова Игоря Ивановича председателем государственной корпорации "ВЭБ.РФ" сроком на пять лет. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", – говорится в сообщении.

"ВЭБ.РФ" – российская госкорпорация развития. Совместно с коммерческими банками "ВЭБ.РФ" финансирует масштабные проекты, направленные на развитие инфраструктуры, промышленности, социальной сферы, укрепление технологического потенциала и повышение качества жизни людей.

Ранее руководитель департамента доверительного управления "ВЭБ.РФ" Александр Попов рассказал, можно ли потерять деньги при подаче заявления на выплату накопительной пенсии. По его словам, подобное может произойти, однако в последнее время объем потерь инвестиционного дохода гражданами благодаря действиям ПФР и Центробанка существенно сократились.

