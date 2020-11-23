Бывший глава аппарата Чемезова стал кандидатом на пост Чубайса в "Роснано" – СМИ

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Кандидатом на пост главы "Роснано" стал первый зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к федеральным властям.

В "Роснано" данную информацию не подтвердили, заявив, что в компании не располагают данными о вероятном назначении Куликова.

23 ноября премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о реформе системы институтов развития.

Предполагается, что по данной реформе "Роснано" перейдет под управление ВЭБ.РФ. В связи с этим появилась информация, что главе корпорации "Роснано" Анатолию Чубайсу могут предложить новую должность.