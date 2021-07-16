"Утро": столичный трафик оценивается в 1 балл

Специалисты ЦОДД оценивают загруженность столичных дорог в 1 балл.

Затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Носовихинского шоссе до Рязанского проспекта. Скорость потока – 18 километров в час. Там можно потерять более 15 минут.

Серьезный затор образовался на Ярославском шоссе на участке от улицы Вешних Вод до проспекта Мира. Скорость потока составляет 12 километров в час. На данном участке можно потерять более 20 минут.

Медленно движется Третье транспортное кольцо на участке от Спартаковской площади до Митьковского тоннеля. Скорость потока – 11 километров в час. Там можно потерять от 10 до 15 минут. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.