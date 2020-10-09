"Утро": в пятницу воздух в Москве прогреется до +13 градусов

По прогнозам синоптиков, 9 октября в столице ожидается облачная погода с прояснениями. Днем в Москве столбики термометров поднимутся до 13–15 градусов, а ночью опустятся до 8. В области воздух прогреется до 17 градусов, ночью температура установится на уровне 5 градусов.

Ветер будет южным со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в регионе составит 755 миллиметров ртутного столба. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.