Сердюков и Васильева стали родителями троих детей

У бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова и его экс-помощницы Евгении Васильевой трое детей. Об этом сообщили СМИ.
Уточняется, что двухлетняя девочка и трехлетний мальчик – приемные. Младший ребенок был рожден суррогатной матерью.
Сообщается также, что бывший министр женился на Васильевой. По некоторым данным, все дети носят фамилию Васильевой.
В августе этого года столичный ЗАГС отказался регистрировать ребенка Евгении Васильевой от суррогатной матери. Источник в окружении Васильевой сообщил, что она обратилась в Хамовнический отдел ЗАГС с просьбой записать ее матерью мальчика, рожденного по программе суррогатного материнства.
Отмечалось, что суррогатная мать дала свое согласие, но при этом Васильевой отказали в регистрации, поскольку родителями ребенка от суррогатной матери могут быть записаны только супруги. Бывшая чиновница в тот момент в браке не состояла.
Евгения Васильева стала главной фигуранткой дела "Оборонсервиса". Ее обвиняли в мошенничестве, превышении должностных полномочий и отмывании денег. Весной 2015 года суд приговорил ее к пяти годам колонии, однако уже осенью она была освобождена условно-досрочно.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.