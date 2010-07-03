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17:51

Сердюков и Васильева стали родителями троих детей

общество власть

17:51

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Фото: ТАСС/СЕРГЕЙ КАРПУХИН

У бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова и его экс-помощницы Евгении Васильевой трое детей. Об этом сообщили СМИ.

Уточняется, что двухлетняя девочка и трехлетний мальчик – приемные. Младший ребенок был рожден суррогатной матерью.

Сообщается также, что бывший министр женился на Васильевой. По некоторым данным, все дети носят фамилию Васильевой.

В августе этого года столичный ЗАГС отказался регистрировать ребенка Евгении Васильевой от суррогатной матери. Источник в окружении Васильевой сообщил, что она обратилась в Хамовнический отдел ЗАГС с просьбой записать ее матерью мальчика, рожденного по программе суррогатного материнства.

Отмечалось, что суррогатная мать дала свое согласие, но при этом Васильевой отказали в регистрации, поскольку родителями ребенка от суррогатной матери могут быть записаны только супруги. Бывшая чиновница в тот момент в браке не состояла.

Евгения Васильева стала главной фигуранткой дела "Оборонсервиса". Ее обвиняли в мошенничестве, превышении должностных полномочий и отмывании денег. Весной 2015 года суд приговорил ее к пяти годам колонии, однако уже осенью она была освобождена условно-досрочно.

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общество власть

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