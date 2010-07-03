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00:36

Экс-чиновнице Минобороны Васильевой отказали в регистрации ребенка от суррогатной матери

общество

00:36

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Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Столичный ЗАГС отказался регистрировать ребенка экс-главы департамента имущественных отношений министерства обороны РФ Евгении Васильевой от суррогатной матери.

Как сообщил Агентству "Москва" источник в ее окружении, в 2018 году Васильева обратилась в Хамовнический отдел ЗАГС с просьбой записать ее матерью мальчика, который был рожден по программе суррогатного материнства.

Суррогатная мать дала свое согласие. Однако Васильевой отказали в регистрации, так как родителями ребенка от суррогатной матери могут быть записаны только супруги, а экс-чиновница Минобороны в тот момент в браке не состояла.

В связи с отказом Васильева обратилась в суд. В Мещанском районном суде изданию сообщили, что иск удовлетворен. Инстанция признала незаконным отказ ЗАГСа и обязала зарегистрировать ребенка на Васильеву.

Чиновница стала главной фигуранткой дела "Оборонсервиса". Она обвинялась в мошенничестве, превышении должностных полномочий и отмывании денег. Весной 2015 года суд приговорил ее к пяти годам колонии, однако уже осенью она вышла на свободу по УДО.

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