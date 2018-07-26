Экс-министр обороны Сердюков прокомментировал сообщения о свадьбе с Васильевой

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Бывший министр обороны Анатолий Сердюков прокомментировал сообщения, появившиеся в СМИ, о его свадьбе с экс-чиновницей Евгенией Васильевой.

"Я бы не хотел комментировать, потому, что это моя личная жизнь. Пусть останется на совести тех, кто все это придумывает", – цитирует Сердюкова РБК.

Ранее в СМИ появилась информация, что Сердюков и Васильева зарегистрировали брак.

Анатолий Сердюков покинул пост министра обороны России в 2012 году. Евгения Васильева обвинялась в мошенничестве, превышении должностных полномочий и отмывании денег. Васильева стала главной фигуранткой дела "Оборонсервиса". Весной 2015 года суд приговорил экс-чиновницу к пяти годам колонии, однако уже осенью она вышла на свободу по УДО.