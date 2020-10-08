В КоАП появится возможность "обнуления" нарушения ПДД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Текущая редакция нового КоАП предусматривает возможность "обнуления" нарушения ПДД. Об этом РИА Новости рассказал член рабочей группы по подготовке проекта кодекса, депутат Государственной думы Дмитрий Вяткин.

По словам Вяткина, если за нарушения, которые выявлены с помощью средств фото- и видеофиксации, лицо, привлеченное к ответственности, уплатило штраф, то оно считается не подвергнутым наказанию.

"То есть следующее аналогичное нарушение уже не будет считаться повторным", – рассказал депутат Госдумы.

Проект нового КоАП дорабатывают, учитывая позиции заинтересованных госорганов и организаций, которые высказаны по итогам межведомственного согласования законопроекта, а также предложения граждан по результатам его публичного обсуждения.

Первое публичное обсуждение нового проекта КоАП проводили с 30 января по 27 апреля. Планировалось, что новый кодекс вступит в силу с 1 января следующего года, однако срок подготовки новой редакции КоАП сдвинут в связи с большим количеством поступивших предложений.

Ранее сообщалось, что из нового КоАП исключили штрафы за отказ от вакцинации.