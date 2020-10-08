Штрафы за отказ от вакцинации исключили из нового КоАП

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В текущей версии нового Кодекса об административных правонарушениях отсутствует штраф за отказ от вакцинации, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Дмитрия Вяткина.

Он отметил, что в предыдущей версии проекта такая денежная санкция предусматривалась. Предполагалось, что для лиц из группы риска, отказывающихся от медосмотра и прививок, будет налагаться штраф 7 тысяч рублей.

"Как ранее пояснял Роспотребнадзор, предполагалось, что штрафы коснутся только профессиональных групп риска. Нет этого. Убрали", – заявил Вяткин.

Ранее в Минпросвещения заявили, что в России не будут увольнять учителей, которые откажутся от вакцины от коронавируса. Также их не лишат рабочего места, если они не захотят сдавать тест на COVID-19 или на антитела к нему.

Глава Минздрава Михаил Мурашко также опроверг информацию о том, что вакцинация от коронавируса будет иметь обязательный характер. Ранее в СМИ появлялись сведения о лишении медиков стимулирующих выплат в случае нежелания получать прививку от COVID-19.