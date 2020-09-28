Учителей не будут увольнять за отказ от вакцинации против COVID-19 – Минпросвещения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Преподавателей школ не будут увольнять или отстранять от работы за отказ от вакцинации против коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство просвещения России.

"Увольнение или отстранение от работы сотрудника образовательного учреждения за отказ от иммунизации от COVID-19, отказ от сдачи тестов на коронавирус и на антитела в ТК РФ не предусмотрено", – сообщили в ведомстве.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что массового перевода учащихся школ на дистанционное обучение не планируется. Он заявил, что сейчас речь идет только о локальных случаях закрытия школ из-за гриппа, уточнив, что в целом заболеваемость не превышает сезонных показателей.

Отмечается, что всего из-за гриппа были закрыты 111 образовательных учреждений, что составляет 0,13% от общего числа школ. При этом в некоторых образовательных учреждениях были закрыты только отдельные классы, а не полностью школа, уточнили в министерстве.

В этом году в московские детские сады, школы и колледжи пришли почти 1,6 миллиона учеников, из них в первом классе учатся около 113 тысяч детей, в детских садах – около 435 тысяч. Во всех образовательных учреждениях обеспечено соблюдение мер безопасности. Каждая школа проработала график, чтобы минимизировать контакты детей друг с другом.

