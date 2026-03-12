"Миллион вопросов": лор рассказал, как пережить весну без насморка и осложнений

Как отличить весеннюю аллергию от обычной простуды и почему после зимы часто образуются серные пробки? Что делать, если заложило ухо после ветра?

Можно ли вылечить искривленную носовую перегородку у ребенка? Как безопасно избавиться от зависимости к сосудосуживающим каплям и помогает ли баня при проблемах с дыханием?

На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответил лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.