Французский блогер Шарль удивился уровню жизни и безопасности в России

Фото: youtube.com/Charles en Russie

Французский блогер по имени Шарль рассказал о главных преимуществах переезда в Россию, в числе которых высокая безопасность и чистота, чего, по его словам, нет в странах Европы. Об этом он рассказал в видеоролике, опубликованном на его YouTube-канале.

Шарль сообщил, что решил переехать в Россию, потому что здесь можно не бояться, что на тебя кто-то нападет. Он подчеркнул, что не видел в стране такой агрессии, которую можно зачастую встретить во Франции.

Отдельно блогер оказался впечатлен уровнем чистоты в российских городах.

"Мои гости из Франции не видели ни одного окурка на земле за все время здесь! В Москве и других городах России – исключительное качество жизни", – сказал Шарль.

По мнению блогера, Москва опережает Париж в плане развития как минимум на десять лет. В частности, он оказался удивлен качеству сферы услуг, которые намного доступнее благодаря онлайн-сервисам и цифровизации.

Питание и транспорт в России также намного дешевле, чем во Франции. Шарль рассказал, что французские железнодорожники зачастую бастуют, из-за чего метро и другой вид транспорта оказывается заблокирован. Однако в России транспорт намного более доступный, подчеркнул он.

Помимо этого, француз отметил, что в России бережно относятся к семейным ценностям. Он обратил внимание на множество культурных мероприятий и услуг для семей.

Ранее Владимир Путин потребовал сформировать максимально комфортные условия для многодетных семей в России. Президент подчеркнул, что на данный момент демографические вызовы должны стать основными для властей. В связи с этим глава государства потребовал, чтобы лучший опыт семейной и демографической повестки применялся во всех регионах России.

В октябре прошлого года Сергей Собянин заявил, что Москва становится лучшим мегаполисом среди других мировых городов. По словам мэра столицы, факторами подобной стратегии стали мощная экономика, доступное и качественное образование и здравоохранение, хорошая экологическая ситуация, благоустройство и комфортный транспорт.