11 ноября, 17:31Шоу-бизнес
Блогер Саша Спилберг заявила, что Москву отличает безупречный сервис
Фото: телеграм-канал "САША СПИЛБЕРГ "
Российский блогер Саша Спилберг назвала главный плюс Москвы, выделяющий ее на фоне таких городов-миллионников, как Нью-Йорк, Берлин, Париж или Лондон. Своим мнением она поделилась в интервью журналу "Москвич Mag".
По ее словам, им стал высокий уровень безупречного практически во всех отраслях столичного сервиса. Вместе с тем блогер указала на отличие москвичей от жителей других городов.
Люди здесь менее приветливы, доброжелательны и легки, чем европейцы или американцы, однако они более внимательны к деталям и имеют внутреннюю силу, которая сразу ощущается, подчеркнула Спилберг.
Ранее Сергей Собянин раскрыл главную стратегию развития Москвы – сделать столицу лучшим городом мира. По его словам, у столицы должна быть самая сильная экономика в России, а также лучшие возможности и мировые центры притяжения, о которых бы знал весь мир.
Также мэр подчеркнул, что в городе создали масштабную инфраструктуру общественного транспорта, куда входят подземные, наземные и водные виды транспорта. Еще здесь работают над созданием новых центров экономической активности.
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