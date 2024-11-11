Блогер Саша Спилберг заявила, что Москву отличает безупречный сервис

Фото: телеграм-канал "САША СПИЛБЕРГ "

Российский блогер Саша Спилберг назвала главный плюс Москвы, выделяющий ее на фоне таких городов-миллионников, как Нью-Йорк, Берлин, Париж или Лондон. Своим мнением она поделилась в интервью журналу "Москвич Mag".

По ее словам, им стал высокий уровень безупречного практически во всех отраслях столичного сервиса. Вместе с тем блогер указала на отличие москвичей от жителей других городов.

Люди здесь менее приветливы, доброжелательны и легки, чем европейцы или американцы, однако они более внимательны к деталям и имеют внутреннюю силу, которая сразу ощущается, подчеркнула Спилберг.

Ранее Сергей Собянин раскрыл главную стратегию развития Москвы – сделать столицу лучшим городом мира. По его словам, у столицы должна быть самая сильная экономика в России, а также лучшие возможности и мировые центры притяжения, о которых бы знал весь мир.

Также мэр подчеркнул, что в городе создали масштабную инфраструктуру общественного транспорта, куда входят подземные, наземные и водные виды транспорта. Еще здесь работают над созданием новых центров экономической активности.