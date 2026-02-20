"Миллион вопросов": врач рассказала, как ухаживать за кожей зимой

Что делать, если появилась аллергия на холод, а кожа на руках и лице реагирует покраснением и зудом? Как отличить обычную родинку от опасной и почему после 30 лет могут внезапно появиться прыщи?

Правда ли, что без солнцезащитного крема нельзя выходить даже зимой и нужен ли он детям?

На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответила врач-дерматовенеролог Центра неинвазивной диагностики кожи Московского Центра дерматовенерологии и косметологии Татьяна Годзенко.