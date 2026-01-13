"Миллион вопросов": диетолог рассказала, как восстановить организм после праздников

Как быстро сбросить набранные за праздники килограммы и избавиться от тяжести? Полезны ли детокс-программы и разгрузочные дни или это стресс для организма?

Как восстановить работу желудка и печени после обильных застолий и вернуться к нормальному питанию без вреда для здоровья?

На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Ксения Селезнева.